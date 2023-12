Repubblica - Pronta la relazione, Mazzarri chiederà questi acquisti per gennaio

Calciomercato Napoli - “Mazzarri intanto promette una relazione. Non può negare di aver trovato una condizione atletica scadente e una difesa da rigenerare. Non marca e non salta. Chiederà forse 2 o 3 acquisti. Ma chi li sceglie, lo stesso scouting? Altri interrogativi: Meluso arrivato a mercato finito, rimane fuori o entra nelle manovre? L’amministratore Andrea Chiavelli esperto di clausole e conti quanto ha inciso nelle scelte?”. E’ quanto si legge nell’editoriale di Antonio Corbo per La Repubblica oggi in edicola.