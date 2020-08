Repubblica - City e United si fanno avanti per Koulibaly, ADL può abbassare le pretese

Calciomercato Napoli - Kalidou Koulibaly resta sul mercato e Aurelio De Laurentiis potrebbe calare le proprie richieste.

Ne parla l'edizione odierna de La Repubblica:

Il difensore senegalese ha molti estimatori sul mercato e alla porta di De Laurentiis hanno già bussato le due squadre di Manchester: City e United. Stavolta potrebbero bastare 70 milioni più bonus per piegare la resistenza del presidente, che senza la qualificazione per la Champions ha la necessità di realizzare almeno una plusvalenza importante, per quadrare i conti.