Venerato annuncia: "Gattuso-Napoli, è addio! Disdetto l'appartamento e iniziato il trasloco"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul calciomercato Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In merito ad una presunta pace tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso che porterebbe ad un rinnovo, escludo in modo totale che il tecnico, ove mai dovesse arrivare una proposta da parte del patron, non resterebbe comunque a Napoli. Ha già disdetto l'appartamento e tra 7-8 giorni completerà il trasloco ed ha già deciso di iniziare una nuova avventura calcistica lontana da Napoli. Quella di domenica sarà la sua ultima gara sulla panchina azzurra. Non ci sarà nessun rinnovo".