UFFICIALE - Beukema è del Napoli, l'annuncio di De Laurentiis: "Benvenuto Sam"

Ultim'ora calciomercato Napoli, completata ufficialmente la cinquina di acquisti SSC Napoli: è ufficiale, infatti, anche Sam Beukema.

Calciomercato Napoli, ufficiale Beukema: il tweet di De Laurentiis

Dopo Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Lorenzo Lucca ecco finalmente anche il difensore olandese in arrivo dal Bologna.

Si tratta del secondo acquisto in difesa per un pacchetto centrale ormai completo per la prossima stagione.

"Benvenuto Sam", è il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis in questa sessione frenetica con acquisti garantiti ad Antonio Conte subito a Dimaro come da accordi nella riunione post scudetto. Dalla stessa società emilina potrebbe seguire nei prossimi giorni un altro grande obiettivo di quest'estate: Dan Ndoye.

Lo stesso club azzurro, sul suo sito ufficiale, ha pubblicato una nota con la modalità di acquisto di Beukema: