Politano-Napoli, CorSport annuncia: è fatta! Novità sulla formula: cifre e dettagli ingaggio

Calciomercato Napoli - Sulle pagine dell'edizione odierna del Corriere dello Sport, Alfredo Pedullà dà praticamente per fatto l'arrivo di Matteo Politano alla SSC Napoli per una cifra complessiva di 25 milioni. Ecco tutti i dettagli illustrati

"Il presunto giro d’Italia di Matteo Politano alla fine avrà un’unica tappa. Napoli. Storia di una giornata, quella di ieri, che detto tante cose. La più importante: è una partita a senso unico, nel senso che Politano si appresta ad abbracciare Napoli senza scambi (spiegheremo perché). Gattuso lo stima, di sicuro con quest’operazione il Napoli si prepara a una probabile nuova era senza Callejon. Mancano alcuni particolari tra Inter e Napoli ma ormai ci siamo. Erano stati concordati 25 milioni, Marotta e Ausilio erano stati intransigenti sotto questo punto di vista, se ci fosse uno sconto sarebbe minimo. Prestito con obbligo di riscatto, un paio di milioni di acconto, un’altra ventina per portare a casa il cartellino, qualche altra spruzzata di milioni per arrivare alla fatidica cifra. L’accordo sull’ingaggio, nuova scadenza 2024, mai avrebbe rappresentato un problema. Viaggiamo a circa due milioni più bonus, la necessità di Politano non era quella di gonfiare il conto in banca (esercizio sempre utile) ma di mettere fine al tormento della panchina fissa, al massimo qualche spezzone. Situazione insopportabile per un ragazzo che vorrebbe soltanto visibilità".