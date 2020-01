Petagna-Napoli, è sceso in campo ADL! Telefonata al patron della Spal, c'è una potenziale alternativa

Calciomercato Napoli - Oltre a un potenziale terzino sinistro, si cerca anche un eventuale attaccante per questo rush finale di mercato. E Gennaro Gattuso ha già tracciato l'identikit del centravanti. Come riferisce il Corriere del Mezzogiorno, l'allenatore del Napoli ha chiesto un giocatore capace di proteggere il pallone spalle alla porta, che pulisca le seconde palle e a cui la squadra possa appoggiarsi per lo sviluppo del gioco.

Mercato Napoli, De Laurentiis si muove per Petagna

Caratteristiche che hanno portato il Ds Cristiano Giuntoli a un nome ben preciso: Andrea Petagna. E per il quale è sceso in campo direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto si legge dal CdM di oggi: