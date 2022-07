La prossima settimana dovrebbe essere quella di Andrea Petagna al Monza. Lo annuncia il Corriere dello Sport.

Petagna al Monza

L’affare tra le due società, sui 15 milioni di euro tra prestito e obbligo, è in cassaforte e per l’ok definitivo si attende solo l’ultimo via libera di Silvio Berlusconi. La priorità si conferma in ogni caso il difensore, con il brasiliano Samir ex Udinese in pole. Poi, dovrebbe essere il turno dell’esterno Pasquale Mazzocchi.

