Sky Sports UK: Pépé è a Londra per sostenere le visite mediche prima della firma con l'Arsenal

Nicolas Pépé ha scelto l'Arsenal. L'attaccante del Lille ha scelto di unirsi all'Arsenal ed è già a Londra per sostenere nella giornata di oggi le visite mediche prima di apporre la sua firma sul contratto quinquennale con i Gunners. Affare da ottanta milioni di euro, bonus esclusi. Lo annuncia Sky Sports UK.

Pépé, niente Napoli: scelto l'Arsenal

Calciomercato Napoli - Dopo l'incontro a Dimaro Folgarida fra De Laurentiis e l'entourage di Nicolas Pépé, giunti in elicottero in Val di Sole, è arrivata la decisione finale e definitiva dell'esterno del Lille.

Chiamato a scegliere se preferire il Napoli e la sua proposta o l'ingaggio offerto dall'Arsenal, Nicolas Pépé ha deciso il suo futuro. Arriva anche la conferma dell'entourage di Nicolas Pépé verso l'accettazione della proposta dell'Arsenal. Il portale francese Le10Sport pubblica un virgolettato rilasciato da un membro dell'entourage dell'attaccante del Lilla che ormai, viste le dichiarazioni, è ad un passo dal vestire la maglia dei Gunners:

"Dopo aver incontrato diversi club, Nicolas si è trovato a scegliere tra Napoli e Arsenal. Senza dire bugie, un accordo totale era stato quasi raggiunto col Napoli ma l'Arsenal è stato più convincente nell'ultima offerta, sia finanziariamente che a livello di progetto sportivo".

Agenti Nicolas Pépé a Dimaro, foto: Ciro De Luca

Di Nicolas Pépé, ormai ex stella del Lille, ne ha parlato anche in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, a margine dell'amichevole vinta per 3-0 contro il Liverpool. Ecco le dichiarazioni evidenziate da CalcioNapoli24: