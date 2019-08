Il Mattino - Ounas via solo in prestito, no del Napoli alla cessione a titolo definitivo: il Cagliari ci pensa

Calcio mercato Napoli - Protagonista con la sua Algeria in Coppa d'Africa, poi conquistata dai biancoverdi, il futuro di Adam Ounas resta ancora tutto da scrivere. Sono tanti i club interessati a lui, con il Napoli che, però, secondo "Il Mattino", avrebbe già le idee chiare a tal proposito. L'intenzione del club azzurro, infatti, è quella di puntare forte sul ragazzo e per questo si preferirebbe il prestito alla cessione a titolo definitivo.

Adam Ounas

Proprio in virtù di ciò, torna prepotente l'interesse del Cagliari che infatti vorrebbe assicurarsi le prestazioni dell'algerino proprio in prestito annuale anche per questioni relative al suo bilancio ed alle sue casse, provate dagli ultimi colpi messi a segno dalla proprietà. Su di lui, però, ci sono anche il Lille e diversi club francesi. Ovviamente, poi, si dovrà valutare quella che sarà la volontà del ragazzo e soprattutto quelle che saranno le offerte che arriveranno alla scrivania di Aurelio De Laurentiis.