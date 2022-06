Ostigard-Napoli, CorSport: arriverà dal Brighton, ecco quanto costerà il suo acquisto

Sarà un’estate calda per il Napoli, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. In difesa ha lasciato uno spazio libero il centrale inglese Axel Tuanzebe, rientrato al Manchester United dopo la conclusione del prestito in azzurro. Piace Leo Ostigard, il norvegese ex Genoa.

Affare Ostigard, le ultime

"Rientra nei progetti l’acquisto di Deulofeu, di un altro difensore e di un nuovo portiere qualora Ospina, che non risponde, decidesse di declinare l’invito di De Laurentiis a restare per altre due stagioni. Si può osare in difesa per il ruolo di quarto centrale, almeno sulla carta, in attesa del giudizio del campo: il Napoli ha da tempo scelto Østigard, arriverà dal Brighton, costerà poco più di 4 milioni"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli