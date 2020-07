Venerato a CN24: "Ora possiamo dirlo, Osimhen sarà del Napoli. 4 mln più bonus al giocatore e 60 al Lille"

Ultime notizie Napoli calcio. Osimhen è un calciatore del Napoli. Lo annuncia la Rai, dopo un confronto con l'intermediario italiano Andrea D'Amico che sta seguendo la trattativa per conto della SSC Napoli. L'attaccante nigeriano del Lille si appresta a firmare un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione, comprensivi di bonus legati alle prestazioni.

Si attende dunque solo l'ufficialità del passaggio di Victor Osimhen al Napoli.

Ciro Venerato, collega di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24 per svelare le ultimissime novità sulla trattativa tra Osimhen e la SSCNapoli, ormai giunta alla fase conclusiva.

"Si ora si può dire (il diretto interessato ci ha autorizzato), Osimhen arriva a Napoli grazie anche (o soprattutto) ad Andrea D'Amico. Amico della dirigenza azzurra (con De Laurentiis chiuse Donadel e solo per poco non si accordò per Criscito) dai tempi di Ferlaino. Porto' a Napoli Giovanni Galli e Venturin (col suo ex socio Pasqualin). Da allora vanta un feeling con la nostra città (e col sottoscritto che frequenta da 20 anni) e uno spiccato feeling con la tifoseria. Quando D'Avila gli ha chiesto di collaborare con lui per il Napoli si sono aperti nuovi orizzonti.

D'Amico ha fatto capire al socio e al giocatore che Napoli era lo step migliorie per la sua crescita professionale e che in Premier League avrebbe rischiato la panchina. Lo aveva promesso a Gattuso pochi giorni fa (Ringhio da giocatore è stato suo assistito): "lo porterò al Napoli", e così è stato.