Osimhen al Napoli, accordo totale col Lille! Repubblica: il nuovo agente è vicino all'entourage Gattuso, definito l'ingaggio

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sulla trattativa per Osimhen. Secondo quanto riferisce Repubblica il contratto è da rifinire con il nuovo agente Ogni momento può essere quello giusto, ormai, anche se dal Napoli filtra come è normale che sia cautela: in attesa delle visite mediche e della firma. Entro la fine della settimana potrebbe arrivare però la fumata bianca per l’acquisto di Victor Osimhen, dopo i passi avanti compiuti durante il vertice di due giorni fa in Sardegna, su un lussuoso yacht ancorato al largo della Costa Smeralda.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha raggiunto la squadra nel ritiro di Bologna e ha riferito a Gattuso di avere in tasca l’accordo totale con il Lille: 55 milioni per l’acquisto del cartellino dell’attaccante nigeriano, che ha partecipato di persona al summit in Sardegna e si è detto a sua volta entusiasta del trasferimento in maglia azzurra. Per lui è pronto un contratto fino al 2025 da cinque milioni lordi a stagione, più bonus (su presenze e gol) facilmente raggiungibili. L’avallo definitivo al contratto deve darlo però il nuovo rappresentante del giovane giocatore africano, che nel corso della trattativa ha preso le distanze dai procuratori a cui si si era affidato in precedenza. William D’Avila, questo il nome del procuratore subentrato nella trattativa (e molto legato alla scuderia del potente portoghese Jorge Mendes, che è in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis), rifinire gli ultimi dettagli. È possibile che nelle prossime ore l’agente raggiunga in Italia il presidente, che è in attesa di notizie nella villa affittata a Capri. L’accordo fra le parti è stato sostanzialmente raggiunto, ma deve essere ratificato. Poi Osimhen avrà il via libera per sostenere le visite mediche a Roma, nelle clinica Villa Stuart. Il Napoli è sicuro di avere messo a segno il primo colpo in vista della prossima stagione e si sente al riparo da brutte sorprese, peraltro sempre possibili sul mercato. Ma dopo l’intervento di Mendes sono caduti anche gli ultimi ostacoli e non resta dunque che aspettare la fumata bianca. Gattuso avrà presto il suo nuovo goleador.