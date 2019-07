Napoli su Pepè, CorSport: Giuntoli pronto a volare in Francia per incontrarlo! L'offerta da 60mln più Ounas è ritenuta congrua ma...

Sono giorni importanti per il mercato Napoli: il club non ha fretta considerando la portata delle operazioni, le complicazioni e soprattutto la concorrenza, ma quotidianamente sia De Laurentiis sia Giuntoli lavorano per sbloccare le situazioni più delicate, così da individuare la strada maestra. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport

Calciomercato Napoli, Giuntoli pronto a volare in Francia per Pepe