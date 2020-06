Venerato a CN24: "Callejon resta fino ad agosto e poi si vede! Thiago Silva boutade, per Boga il Napoli è in pole. Su Ferran Torres ed Osimhen..."

Calcio mercato Napoli ultime notizie. Il giornalista ed esperto di mercato di RAI Sport Ciro Venerato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Osimhen ed il Napoli? Si sono fatte chiacchiere, è un giocatore che piace e forse è il primo nei sogni di Gattuso dopo Ciro Immobile. Ma da qui a dire che sia facile strapparlo al Lille ce ne vuole: il club francese parte da una base d’asta vicino ai sessanta milioni.

Partiamo dall’esterno di mercato: il Napoli non andrà avanti con Callejon, ci arriva questa news da Castel Volturno. Resterà fino ad agosto, poi si vedrà cosa succederà. Nel frattempo José continua a parlare con Siviglia e Valencia, mentre il Napoli gli ha confermato stima e non gli ha detto ‘vattene’ bensì un’offerta biennale con lo stipendio attuale. Lui evidentemente ritiene di essere stato sottopagato e vorrebbe un contratto migliore, se non lo trovasse altrove allora il Napoli sarebbe ben felice di confermarlo.

Il Napoli ha sguinzagliato i propri osservatori per trovare un esterno: per Boga la situazione è chiara, c’è un accordo tra galantuomini con il Sassuolo, Carnevali chiamerà De Laurentiis non appena deciderà di venderlo. Boga sarebbe valutato 25 milioni più bonus, se poi in questi mesi facesse bene questa cifra potrebbe aumentare. Il Napoli è in pole, è il primo club che verrà cercato dal Sassuolo: piace molto all’estero, al Borussia Dortmund ed in Premier League, ma il Napoli è in pole.

Le alternative? Rashica viene seguito da Giuntoli da tre anni, ma è extra comunitario. Mentre nelle ultime 48 ore abbiamo conferme sul fatto che sia nei radar del Napoli l’esterno spagnolo del Valencia Ferran Torres: ci sono conferme sull’interessamento da parte dell’intermediario italiano e dal Napoli, che in privato non nega la stima. Nel 2021 andrà a scadenza, vorrebbe guadagnare molto: una prima offerta azzurra è di 2,5mln più bonus per 5 anni, e 25-30mln per il cartellino. Bisogna fare una valutazione sullo stipendio, perchè Ferran Torres piace anche ad altri club ma l’unica offerta ufficiosa finora sarebbe quella del Napoli.

L’intermediario italiano sta cercando di convincere il procuratore di Ferran Torres a palesarsi a Napoli, per fargli capire la realtà societaria e la città nonché il progetto del club azzurro: se Ferran accettasse, il Napoli si fionderebbe su di lui e non su Boga a quel punto.

Il Napoli non ha ancora affondato per un centrocampista al posto di Allan: Szoboszlai del Salisburgo piace così come Veretout della Roma, bisognerà capire gli sviluppi anche per Ricci dell’Empoli. Parlare di trattative ed affondi è esagerato, di interessamenti da parte del Napoli lo si può fare tranquillamente.

Centrale difensivo? Se il Napoli non avesse problemi con gli slot da extracomunitari, Gabriel Magalhaes del Lille sarebbe il preferito di Gattuso. Però se ce n’è uno solo, il Napoli lo userebbe per un attaccante, perciò Gabriel viene monitorato.

Milenkovic della Fiorentina è stato sondato ma costa troppo, Thiago Silva è una boutade”.