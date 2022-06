Kiss Kiss Napoli - Mourinho chiama Anguissa, il Napoli non gradisce! Sul 'mal di pancia'...

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Anguissa ha ricevuto una chiamata da Mourinho

Ecco quanto riporta Radio Kiss Kiss a proposito dell'interesse della AS Roma per Franck Zambo Anguissa. Pare che il centrocampista camerunense del Napoli abbia addirittura ricevuto una telefonata da José Mourinho in persona, e che il Napoli non abbia affatto gradito la cosa.

Mourinho chiama Anguissa

“Il Napoli è al lavoro sul portiere e sul difensore centrale, il ds Giuntoli vuole definire e studia i possibili nomi. Per quanto riguarda il difensore, l’indiziato principale per completare il reparto con Koulibaly, Rrahmani e Juan Jesus è ovviamente il norvegese Leo Ostigard, in prestito al Genoa e rientrato al Brighton in Premier League. Il caso Anguissa? Abbiamo cercato di capire di più, dal mondo Napoli ci dicono che non ci sia alcuna criticità. Ci risulta che ci sarebbe stata una telefonata di José Mourinho a Frank Anguissa, e che il Napoli non avrebbe gradito questa intromissione dell’allenatore della Roma”.

