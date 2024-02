Mirror - L'Arsenal sfida il Chelsea per Osimhen: spunta la cifra esatta della clausola rescissoria

Calciomercato SSC Napoli - Non solo il Chelsea, l'Arsenal si inserisce seriamente nella corsa all'acquisto in estate di Victor Osimhen. Lo scrive il Mirror, secondo cui l'Arsenal prenderà in seria considerazione la possibilità di sfidare il Chelsea per l'acquisto dell'attaccante del Napoli Victor Osimhen nella prossima estate:

"L'attaccante nigeriano del Napoli Victor Osimhen, attualmente impegnato con la Nigeria alla Coppa d'Africa, ha recentemente indicato durante un'intervista con CBS Sports di aver già deciso di lasciare i campioni della Serie A alla fine della stagione in corso. Il Chelsea è il favorito per la sua firma, ma dovrà pareggiare la sua clausola rescissoria appena inserita nel contratto che si ritiene valga tra £100 milioni e £110 milioni (117-128 milioni di euro). Anche l'Arsenal è interessato, tra l'altro avendo già incontrato l'entourage di Osimhen nel 2022. Anche se va detto, ci sono altri attaccanti sul loro radar tra cui Ivan Toney, ma Mikel Arteta vuole rafforzare la sua linea d'attacco, cosa che non è riuscito a fare in inverno. L'Arsenal non ha preso alcuna decisione sul preferito come attaccante su cui andare in estate, ma ci si aspetta che il Chelsea faccia di tutto per accaparrarsi il 25enne giocatore africano dell'anno, anche se ciò richiederà un enorme spesa finanziaria, sia in termini di cartellino che di stipendio".