Retromarcia Mertens, Il Mattino: segnali di apertura! Possibile accordo al ribasso col Napoli: lo scenario

Calcio mercato Napoli, clamorosa novità sul futuro di Dries Mertens. Si apre uno spiraglio per il rinnovo. L’attaccante azzurro, in scadenza di contratto, si è espresso così sul futuro, come riportato da HLN Sport. «Non so ancora dove andrò a giocare. Non so se sarà al Napoli o in un altro club. Dovrò saperlo per forza a breve, in tempi stretti. Io spero di restare al Napoli, ma non dico nient’altro. Ovviamente spero di rimanerci. Non ho avuto nessuna offerta, dunque vedremo».

Mertens Napoli esultanza

Mertens-Napoli, rinnovo al ribasso?

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino questa è molto più di una semplice apertura per un futuro che invece fino a qualche settimana fa sembrava praticamente già scritto, e lontano da Napoli. Dalle sue parole, infatti, trapela il desiderio di provare a venirsi incontro con il club e magari trovare l’accordo per prolungare il contratto anche per il prossimo anno.