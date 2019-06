Venerato a CN24: "Manolas-Diawara, nuovo summit Giuntoli-Petrachi: presentate tre soluzioni per chiudere subito"

Ultime notizie mercato Napoli: svolta decisiva nella complessa trattativa per Kostas Manolas, il difensore della Roma ad un passo dal trasferimento in maglia azzurra. Ai giallorossi sarà pagata una cifra importante, compensata in parte dalla cessione di Amadou Diawara. La Rai ha annunciato il raggiungimento di un accordo risolutivo tra le parti: il Napoli, infatti, avrebbe proposto alla Roma tre diverse soluzioni di pagamento per venire incontro alle necessità del club capitolino ed ufficializzare, finalmente, l'acquisto di Manolas.

MERCATO NAPOLI: NUOVA SOLUZIONE PER MANOLAS

Ciro Venerato, esperto di mercato e giornalista RAI, è intervenuto ai microfoni di Calcio Napoli 24, nel corso di CalcioNapoli24 Live, in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre e sui nostri canali social. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

"Nuovo colloquio tra Cristiano Giuntoli e Gianluca Petrachi pochi minuti fa. Napoli e Roma, per ora, non hanno trovato l'accordo. Giuntoli ha prospettato tre diverse soluzioni economiche per chiudere presto la doppia operazione relativa a Kostas Manolas ed Amadou Diawara. Oggi nuova offerta da 12 milioni di euro più il cartellino del centrocampista azzurro. Ciò in modo tale da accontentare Manolas che chiede più soldi rispetto alla prima bozza di accordo. Giuntoli è disposto ad arrivare a 4.5 milioni l'anno se la Roma concede uno sconto sul cartellino rinunciando ai 16 milioni chiesti. Nessun vertice a Montecarlo tra Giuntoli e Mino Raiola, si sono solo sentiti a telefono. Raiola è impegnato a chiudere De Ligt con Juve e Ajax".

Manolas e Ancelotti

Insomma, il Napoli prova a chiudere il più in fretta possibile e mette sul piatto 12 milioni di euro più Diawara, con un'offerta di ben 4,5 milioni all'anno per Manolas. Cifre importanti che testimoniano lo sforzo della società di dar vita ad un calciomercato di rilievo, in grado di costruire una squadra competitiva su ogni fronte il prossimo anno.