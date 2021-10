Calciomercato Napoli - L'AssoCalciatori ha dato notizia della consegna del premio di "Calciatore del mese AIC" per la Serie B nel mese di settembre a Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa e della Nazionale Under21. L'ex Palermo ha messo a referto sei gol e un assist nelle sue prime sette presenze nel campionato cadetto attirando su di se le attenzioni in chiave mercato di numerose società di Serie A come Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina.