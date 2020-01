Mercato Napoli, Gazzetta: pausa per il terzino, col recupero atteso di Ghoulam si potrebbe restare così

Come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dopo il tedesco Diego Demme e lo slovacco Stanislav Lobotka che hanno irrobustito il centrocampo e già hanno esordito positivamente, è stato già acquistato (arriverà in estate) dal Verona il difensore centrale kossovaro Amir Rrahmani. Giuntoli è attivissimo sul mercato per costruire la SSC Napoli del futuro:

“Il club azzurro sta prendendo una pausa di riflessione per quanto riguarda il reparto terzini. Per cui col recupero atteso del mancino algerino Faouzi Ghoulam si potrebbe restare così”