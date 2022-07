Mercato Napoli, Gazzetta conferma su Lacroix: profilo interessante dallo scout, forte fisicamente e nell’anticipo

Il Napoli si sta muovendo per l’operazione più complessa: sostituire un totem come Kalidou Koulibaly. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli ha già preso il norvegese Leo Ostigard, ma serve un altro centrale che possa essere titolare in vista anche della Champions.

Mercato Napoli, profilo interessante dallo scout

In ballo c'è un profilo molto interessante che arriva dallo scouting, anticipato da CalcioNapoli24:

"L’altro profilo interessante è quello di Maxence Lacroix, francese classe 2000, che ha fatto molto bene al Wolfsburg, ed ha giocato nelle rappresentative giovanili transalpine. Forte fisicamente e nell’anticipo, il francese per caratteristiche ed età è un prospetto come Ostigard. Per questo motivo non è primario nella scelta del sostituto di Koulibaly"

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli