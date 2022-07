Il Napoli cerca l'erede di Koulibaly: sondato Lacroix del Wolfsburg! I dettagli | ESCLUSIVA

Kalidou Koulibaly è vicino all’addio al Napoli, direzione Chelsea e Stamford Bridge. E sostituirlo sarà molto molto difficile, sia in campo sia nel cuore dei tifosi azzurri. Il club azzurro, però, non si vuole far trovare impreparato e nella lista dei difensori sondati c’è da aggiungere un altro nome.

Il Napoli sonda Lacroix

Da un francese all’altro, da Kalidou Koulibaly a Maxence Guy Lacroix. Difensore francese - doppia nazionalità, è anche guadalupense - classe 2000 in forza al Wolfsburg in Bundesliga. Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, il club azzurro ha messo nel mirino il centrale difensivo cresciuto nel Sochaux in Francia e trasferitosi in Germania nel 2020.

Il calciatore ha una valutazione di quaranta milioni di euro, fissata più che altro dalla clausola rescissoria inclusa nel rinnovo contrattuale firmato nel 2021 un anno dopo il suo arrivo al Wolfsburg - e attiva da quest’estate. L’ingaggio è ampiamente alla portata del tetto stipendi auto-imposto dal Napoli, considerando anche i sei milioni di euro che libererebbe Kalidou Koulibaly - e soprattutto la possibilità di usufruire degli sgravi fiscali legati al Decreto Crescita.

Maxence Guy Lacroix, difensore francese del Wolfsburg

Lacroix vuole la Champions League

190 centimetri d’altezza, 72 presenze con la maglia del Wolfsburg e soprattutto una Champions League assaporata nel girone eliminatorio quest’anno (Wolfsburg ultimo dietro Lille, Salisburgo e Siviglia). Il 12° posto nell’ultima Bundesliga priverà Lacroix della possibilità di giocare la Champions: è la sua volontà, ed il Napoli potrebbe offrirgli questa vetrina. Nonché un posto in difesa, al posto di un mostro sacro chiamato Kalidou Koulibaly.

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli