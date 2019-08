Mendes a Madrid per chiudere Rodrigo all'Atletico! Real irremovibile su James Rodriguez: i dettagli [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - James Rodriguezsempre più destinato a restare al Real Madrid. Verificate le voci che vogliono Jorge Mendes a Madrid. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di CalcioNapoli24, il famoso procuratore, sarebbe nella capitale spagnola per chiudere il passaggio di Rodrigo dal Valencia all'Atletico Madrid. Nessuna possibilità di James all'Atletico, con il Real deciso a tenerlo. Su Rodrgio c'era anche il Napoli.

James Rodriguez sempre più vicino al Real, l'Atletico in chiusura per Rodrigo

Mercato Napoli- Mendes, poi si sposterà a Valencia per offrire un suo assistito alla squadra di Marcelino. Al Real Madrid continuano a chiedere 50 milioni per la cessione a titolo definitivo di James Rodriguez, ma al momento non sono arrivate offerte. Sempre più vicina la permanenza a Madrid del colombiano, salvo colpi di scena degli ultimi giorni di mercato.

