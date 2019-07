Sky - Valencia su Lozano, Il Napoli pronto a mollarlo e investire la stessa cifra per Icardi! L'Inter tratta con l'agente di Lukaku

Calciomercato Napoli le utimissime oggi- Le ultime notizie di mercato che riguardano il calcio Napoli. Sky Sport fa il punto della situazione sul calciomercato Napoli. Possibile novità su James Rodriguez, Icardi, Lozano, Elmas, Castagne e le trattative in uscita. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Calciomercato Napoli - "Il Napoli sta cercando di lavorare in generale per rinforzare l'attacco. Procede la trattativa per James Rodriguez, il Real Madrid ad oggi vuole la cessione a titolo definitivo. Lozano-Napoli: il Valencia si inserisce per Hirving Lozano e potrebbe beffare il Napoli.

Il Napoli potrebbe virare e pensare di investire la stessa cifra per Mauro Icardi che è in uscita dall'Inter. Ieri Icardi e la moglie Wanda Nara hanno incontrato la dirigenza della Juve per caso a Ibiza.

Inter News - I nerazzurri stanno trattando per Lukaku, in queste ore è finito l'incontro con il suo agente Pastorello, l'Inter sogna di protare Lukaku a disposizione di Conte.

Mercato Inter - Si tratta sui 70 milioni richiesti dal Manchester United. Icardi sarà messo in vendita dopo l'acquisto. Il Napoli può tornare su di lui e provarci abbandonando la pista Lozano.

Mercato Napoli - L'obiettivo numero uno del centrocampo del Napoli è Elmas, Pulgar è l'alternativa e ha una clausola da 15 milioni di euro. Siviglia e Arsenal pure sono sul calciatore del Bologna. Se Parte Mario Rui ci sono Castagne e Tierney".