Repubblica - Idea Luis Alberto-Napoli resta viva: ADL pronto a girare Mario Rui alla Lazio

Ultimissime calciomercato Napoli. L'idea Luis Alberto per il Napoli resta in piedi. Il trequartista spagnolo della Lazio non ha vissuto una stagione semplice sotto la guida di Sarri ed in estate potrebbe salutare la capitale.

Per questo motivo il Napoli sta cercando di capire la fattibilità dell'operazione Luis Alberto, giocatore che piace molto a Spalletti e perfetto per il suo 4-2-3-1. Della possibile trattativa ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica, riportando l'idea di uno scambio con Mario Rui: