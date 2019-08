Lozano, i tifosi messicani inondano i canali social del Napoli: tanti messaggi celebrano l'arrivo in Italia del Chucky

Mercato Napoli - E' di oggi la notizia dell'arrivo a Roma di Hirving Lozano. L'attaccante esterno promesso sposo del Napoli, infatti, domani mattina si sottoporrà alle visite mediche di routine a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà al club azzurro per i prossimi cinque anni, ponendo fine ad una trattativa tanto lunga quanto piena di risvolti e di emozioni.

La notizia del suo ormai imminente arrivo a Napoli non è passata inosservata, per usare un eufemismo, in Messico, dove moltissimi suoi fan hanno inondato i canali social del Napoli per festeggiare lo sbarco del "Chucky" all'ombra del Vesuvio.