Lozano-Napoli, Repubblica: blitz di Giuntoli con Raiola, resta solo un ultimo ostacolo

Ultimissime Calcio Napoli - Hirving Lozano torna in pole position nel mercato della SSC Napoli. Come infatti conferma La Repubblica oggi in edicola, il Ds Cristiano Giuntoli è in pressing con Mino Raiola, agente del giocatore, è nelle ultime ore c'è stato anche un incontro per superare alcuni dissidi risalenti al trasfermento di Kostas Manolas e per raggiungere una nuova intesa.

Lozano-Napoli, ora scatta una clausola

Serve però risolvere la questione legata ai diritti d'immagine, considerando che Lozano in Messico è una star e ha diversi contratti di sponsorizzazione. Il Psv, dall'altra parte, non dovrebbe essere un ostacolo insormontabile: elimonato dalla Champions League, adesso ha bisogno di fare cassa. Inoltre, come raccontato ieri nei dettagli da di CalcioNapoli24.it:, c'è una anche una clausola rescissoria dal valore di 42 milioni di euro e saranno decisivi i prossimi giorni.