Hirving Lozano, arrivato dal Psv al Napoli per 40 milioni e 5 di bonus, poteva arrivare per molto meno. L'operatore di mercato Alessandro Monfrecola è stato intermediario proprio di Lozano e a Sportitalia ha rivelato: "Due anni prima che arrivasse, Lozano lo avevo già proposto al Napoli, per 3 milioni. Presero Ounas. Lo comprarono poi per 45 più bonus, qualche anno dopo. Nel Napoli si sta vedendo ora la sua mancanza. Per il prezzo che è stato pagato gli si chiedeva sempre tanto".