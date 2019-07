Lozano-Napoli, Il Mattino: Incontro top secret Giuntoli-Raiola! Semaforo verde, c'è volontà di chiudere!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi - L'edizione de Il Mattino oggi in edicola a firma Bruno Majorano-Marco Giordano offre un'ampia panoramica su tutte le trattative in entrata e uscita del club partenopeo. Da registrare in primis il ritorno di fiamma per il messicano del Psv Hirving Lozano, da sempre un pallino di Carlo Ancelotti. Nlla serata di ieri il club olandese è stato eliminato dai preliminari di Champions contro il Basilea (complice il ko 2-1 al ritorno), gara nella quale Lozano ha giocato (esterno destro nel 4-2-3-1) per 76 minuti. L’uscita dalla Champions certamente agevolerà la trattativa per il Napoli, visto che il Psv vedrà sparire d’improvviso gli ingenti guadagni

Lozano-Napoli, summit Giuntoli-Raiola