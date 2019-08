Lozano accompagnato da moglie, figlie, la legale brasiliana Rafaela Pimenta di fiducia Raiola e due tate!

Calciomercato Napoli, è sbarcato ieri il quarto acquisto della Ssc Napoli 2019-2020: Hirving Lozano. L'edizione odierna de Il Mattino svela da chi era composta la delegazione messicana presente sul volo charter privato.

Raiola non c’è sul volo: è lì che lo attende in una della auto. Non è escluso che possa essere presente anche alla Filmauro per il momento solenne delle firme (in realtà già è tutto formalizzato). D’altronde con De Laurentiis ormai i rapporti sono discreti. Al fianco del divino Lozano c’è Rafaela Pimenta, avvocatessa brasiliana che collabora con Raiola. Oltre a due tate. C’è un van messo a disposizione del Napoli ad attenderlo: vetri oscurati e l’indicazione per andare direttamente nell’hotel (Cavalieri Hilton a MonteMario) dove ha passato la sua notte. L’unica notte romana: perché già oggi, se non ci saranno intoppi, partirà per Napoli.