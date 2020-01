Lobotka-Napoli, Sportitalia: può essere a disposizione di Gattuso per la Lazio, contatti no stop

Calciomercato Napoli - Stanislav Lobotka è un promesso sposo del Napoli, indipendentemente da parole, interpretazioni, eventuali e varie. Lo scrive il giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

" I contatti proseguono no stop al telefono, le cifre sono state battezzate (sotto i 20 milioni, può esserci qualche bonus in più ma si tratta di dettagli), l’intesa sul contratto c’è (1,8 milioni a stagione), la promessa del Celta Vigo di liberarlo extraclausola (da 50 milioni) anche. Sulla tempistica crediamo che la corsa sia per metterlo a disposizione di Gattuso in vista di Lazio-Napoli della prossima settimana, senza escludere nulla. E comunque pensando che ora il club azzurro si dedicherà alla completa definizione della trattativa"