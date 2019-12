Lobotka-Napoli, c'è l'accordo con gli agenti! CdM: stimolato dalla nuova avventura, ha già parlato con Hamsik

Calciomercato Napoli - Sfumato di fatto Lucas Torreira dell'Arsenal, ora è Stanislav Lobotka il primo obiettivo della SSC Napoli in vista di gennaio.

Mercato Napoli, offerta ufficiale per Lobotka

E come riferisce il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, ci sono già importanti novità in merito. L’accordo tra il club e i suoi agenti, infatti, già c’è per un quinquennale a 2 milioni a stagione. Lobotka - svela il quotidiano - ha inoltre già parlato con Marek Hamsik ed è pronto alla nuova avventura, stimolato anche dalla sfida di Champions League contro il Barcellona.

Nei prossimi giorni la società partenopea dovrebbe presentare la prima offerta ufficiale al Celta Vigo: la proposta dovrebbe aggirarsi attorno ai 18 milioni di euro, con base fissa divisa da 15 più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Malgrado gli spagnoli in realtà chiedono la metà della clausola rescissoria, ossia 25 milioni su 50, il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto che si possa chiudere anche a queste cifre proposte. A favorire la cessione ci sarebbe anche una promessa del Celta Vigo al calciatore dopo il mancato trasferimento al West Ham della scorsa estate.