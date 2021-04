Lamela-Napoli, CorSport: contatti intensi, ha detto sì al taglio ingaggio! Via libera, i dettagli

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. Clamorosa indiscrezione lanciata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano la Ssc Napoli sarebbe sulle tracce di Erik Lamela, stella del Tottenham col contratto in scadenza nel 2022, dove anche a causa di una serie di infortuni non è mai riuscito a sprigionare il suo enorme potenziale. In questa stagione Mourinho gli ha concesso solo cinque partite da titolare in campionato, nel quale ha segnato un gol strepitoso: una geniale rabona nel derby di Londra Nord perso contro l'Arsenal il 14 marzo

Lamela-Napoli, contatti intensificati

Lamela Napoli, ipotesi calciomercato

Secondo il Corriere dello Sport sarebbe lo stesso giocatore a spingere per tornare in Italia. Nella sua testa la meta preferita sarebbe la Roma, la squadra che lo ha lanciato giovanissimo grazie all'intuizione di Walter Sabatini. Tanto è vero che sta per comprare una casa nella capitale, al pari dell'ex compagno Leandro Paredes che ovviamente è contentissimo di giocare nel Psg. A Trigoria non ha trovato estimatori pronti a investire sul suo rilancio. E così, dopo aver registrato l'interessamento del Napoli, Lamela ha dato il via libera a trattare con Aurelio De Laurentiis, che lo aveva già cercato anni fa.

Mercato Napoli, Lamela disposto a tagliarsi l'ingaggio

Secondo il quotidiano Erik ha fatto sapere di essere disposto a ridimensionare il ricco stipendio garantito dagli Spurs: per una cifra annua tra i 2-2,5 milioni, a cui andrebbero aggiunte le agevolazioni fiscali del periodo, la stretta di mano può diventare una firma su un contratto di tre o quattro anni. Lamela, che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco dietro o di fianco al centravanti, nel Napoli completerebbe un reparto già molto ricco ma ovviamente legato al futuro di Lorenzo Insigne.