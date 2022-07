Chelsea irrompe su Koulibaly! Il Mattino: KK tentenna, Premier il suo sogno. Per il Napoli è l'ultimo assalto

Calciomercato Napoli aggiornamenti futuro Koulibaly. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino riflettori puntati sull’ultima tentazione di KKsi chiama Chelsea. Il suo agente Fali Ramadani e il club londinese hanno mantenuto rapporti privilegiati pure dopo l’addio della proprietà russa. L’artefice dell’operazione Sarri ora prova anche a portare a Londra Koulibaly. Che - inutile nasconderlo - secondo quanto scrive il quotidiano sogna la Premier.

Nei giorni scorsi CalcioNapoli24 vi aveva svelato le cifre in esclusiva che i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto per la leggenda del Senegal 9,3 milioni di euro netti all'anno.(circa 8 milioni di sterline) di certo una proposta impareggiabile dalla SSC Napoli, che ha già tagliato abbondantemente il monte ingaggi e sarebbe forse disposta a garantire a Koulibaly lo stesso stipendio attuale, ma senza alcun incremento.

Ecco cosa aggiunge l'edizione odierna de Il Mattino sull'affare.

È l’assalto finale che il Napoli deve fronteggiare per essere, poi, certo, che il difensore senegalese giocherà in azzurro la prossima stagione. Sì, Koulibaly tentenna: da una parte il suo manager Ramadani che lo spinge all’addio subito, dall’altra parte De Laurentiis che fa sapere che è incedibile e alza un muro in serie A (perché non è solo Koulibaly a non prendere in considerazione la Juventus) ma sa che se il Chelsea porta 30 milioni di euro e in dote anche il sì di Koulibaly, non potrà trattenerlo. Insomma, il primo passo spetta