Chelsea, super offerta per Koulibaly: ingaggio da 9 milioni di euro all'anno! | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli, è arrivata la prima grande offerta per Kalidou Koulibaly. Una proposta super, diretta non al club azzurro però, bensì al calciatore stesso. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di CalcioNapoli24, e raccontate nel corso della consueta trasmissione "CN24Live", in onda su YouTube e al canale 79 del digitale terrestre, il Chelsea si è fatto avanti con il difensore senegalese.

Offerta del Chelsea per Koulibaly

Super-offerta del Chelsea per Koulibaly: il club di Premier League avrebbe offerto al calciatore del Napoli un ingaggio vicino ai 9,3 milioni di euro netti a stagione (circa 8 milioni di sterline) di certo una proposta impareggiabile dalla SSC Napoli, che ha già tagliato abbondantemente il monte ingaggi e sarebbe forse disposta a garantire a Koulibaly lo stesso stipendio attuale, ma senza alcun incremento.

Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calcio Napoli 24, l'agente di Koulibaly, Fali Ramadani, si trova adesso in Italia. Secondo quanto ci risulta, però, Ramadani si starebbbe occupando della trattativa di Luka Jovic, talento del Real Madrid ad un passo dalla Fiorentina.

È atteso l'incontro con De Laurentiis - probabilmente rimandato a Dimaro - per capire le ultime notizie tra rinnovo e cessione.