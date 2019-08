Koulibaly, CdM svela: respinti gli assalti di Manchester United e PSG! Clausola da 150 milioni, il Napoli vuole trattenerlo

Calciomercato Napoli - Uno dei fiori all'occhiello della rosa del Napoli è senza ombra di dubbio Kalidou Koulibaly, che rappresenta molto probabilmente il perno centrale del progetto tecnico della dirigenza azzurra. non a caso, infatti, come raccontato dal Corriere del Mezzogiorno questa mattina in edicola, gli azzurri hanno respinto ed allontanato il pressing del Manchester United e del Paris Saint Germain. Si tratta di due club che da diversi anni sono sulle sue tracce ma anche stavolta il muro del Napoli pare aver retto.

Koulibaly

Nel contratto che lega il senegalese al Napoli c'è una clausola rescissoria pari a 150 milioni di euro e, al momento, il lavoro di persuasione di Cristiano Giuntoli, Carlo Ancelotti ed Aurelio De Laurentiis è servito a spegnere ogni forma di suggestione. Insomma, verosimilmente il Napoli anche nella prossima stagione ripartirà dal gigante ex Genk che andrà a formare, al fianco di Kostas Manolas, una delle migliori coppie di centrali difensive a livello nazionale.