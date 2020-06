La Juventus piomba su Lacazette, i bianconeri mollano la presa per Milik? [ESCLUSIVA]

Da giorni il nome di Milik continua ad essere accostato alla Juventus. In molti hanno accostato il polacco ai bianconeri con la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino.

Secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24.it, la Juventus avrebbe lavorato sotto traccia per arrivare ad un altro attaccante e sarebbe anche piuttosto vicino a portare Lacazette in bianconero.

Se l'attuale bomber dell'Arsenal dovesse andare alla Juventus, difficile ipotizzare che Milik possa fare altrettanto.

