Sportitalia - James-Napoli, si può chiudere anche ad agosto! ADL paziente aspetta l'ok del Real Madrid

Calciomercato Napoli - James Rodriguez Napoli, trattativa lunga e complessa. Il calcio Napoli tratta con il Real Madrid, che intanto continua a rifiutare le offerte del Napoli per la formula che non convince. Il Real vuole soldi cash per poter investire in un nuovo colpo di mercato. Aurelio De Laurentiis attende il momento giusto. Ecco gli aggiornamenti riportati da Sportitalia ed evidenziati da CalcioNapoli24.

Notizie Napoli in tempo reale - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le ultime notizie sul calcio Napoli a “Sportitalia mercato”, trasmissione in onda su Sportitalia. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

Mercato Napoli calcio - "Cosa manca per James al Napoli? Non si chiude entro 48 ore e forse neanche per fine mese. Il Napoli ha l'accordo con James ma non con il Real Madrid. Il Napoli deve aspettare, ma il Real Madrid vuole soldi cash subito per investire su Pogba e aspetta possibili nuovi acquirenti per il calciatore colombiano. Trattative come queste sono lunghe e bisogna avere molta pazienza per far si che vada tutto secondo le proprie intenzioni. James ha già dato il suo sì al Napoli".