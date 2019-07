Dalla Colombia: James Rodriguez in volo verso Madrid! E' combattuto tra Napoli e Atletico

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi sull'affare James Rodriguez. Ieri sera CN24 vi aveva annunciato in esclusiva l'accordo totale tra il colombiano e l'Atletico Madrid, coi colchoneros pronti a fargli sostenere le visite mediche già questa settimana. Contratto di 5 anni e trasferimento a titolo definitivo.

Soltanto un rilancio last minute del Napoli potrebbe ribaltare la situazione e riscrivere un finale, che stando agli ultimi aggiornamenti, purtroppo vede il club azzurro sorpassato nella corsa al giocatore. Ovviamente tifosi e addetti ai lavori si augurano che De Laurentiis possa calare l'asso nella manica e bruciare al fotofinish Simeone.

James Rodriguez al NapolI? Il giocatore rientra in Spagna

Ebbene dalla Colombia, precisamente "Blu Radio", riferisce che il giocatore avrebbe lasciato il Sudamerica direzione Madrid per decidere in quale squadra giocherà nella stagione 2019/2020. "In questo momento, James Rodríguez prende un volo per Madrid."

Questa l'autorevole anticipazione di Javier Hernández Bonnet, lo stesso giornalista che rivelò il passaggio de 'El Bandido' al Bayern Monaco due anni fa.

James Rodriguez sogno mercato Napoli

Ancelotti ieri sera ai microfoni di Tv Luna ha lasciato aperta una speranza: