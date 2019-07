James Rodriguez-Napoli, AS: colombiano lontano dall'Atletico, oggi si aggrega al Real ma quest'estate partirà

Calcio mercato Napoli le ultimissime su James Rodriguez - Ssc Napoli. L'edizione odierna di As riferisce che l'attaccante colombiano oggi tornerà a disposizione di Zidane, visite mediche e primo allenamento col Real prima della partenza del gruppo madridista per l'Audi Cup a cui El Bandido difficilmente parteciperà in attesa di sviluppi sul suo futuro. Dopo l'incredibile frenata del suo ormai imminente passaggio all'Atletico, per gli infortuni di Asensio e Jovic e la sonora sconfitta con i cugini per 7-3, i tifosi del Napoli possono tornare a sperare in un lieto fine.

James Rodriguez-Napoli, il colombiano oggi si arruola al Real Madrid