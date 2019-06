James Rodriguez e Lozano al Napoli, Gazzetta: prima le cessioni di Inglese e Verdi, pronto un tesoretto per ADL

Calciomercato Napoli, le ultimissime. Non solo Manolas, il Napoli è molto attento alla situazione legata alle cessioni. Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Inglese e Verdi sono in lista di sbarco:

Calcio mercato Napoli, il punto sulle trattative in uscita

"Ci sono altre situazioni di mercato attenzionate, che presto potrebbero portare ottime nuove per il Napoli. Infatti Roberto Inglese e Simone Verdi hanno parecchi pretendenti e dunque dalla Fiorentina all’Atalanta; dalla Sampdoria al Torino: chi vorrà rinforzarsi con uno dei due dovrà avvicinarsi alle richieste del Napoli, 30 milioni per il centravanti e 25 per l’esterno offensivo ex Bologna. Se così fosse significherebbe che fra qualche settimana il club azzurro disporrebbe di circa 50 milioni ulteriori, che consentirebbero di muoversi più agevolmente sui fronti costosi degli attaccanti: quelli che portano al colombiano James Rodriguez e al messicano Hirving Lozano"

Hirving Lozano e James Rodriguez Napoli sogna

De Laurentiis ieri ha parlato di James e del mercato in generale ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli