James-Napoli, cm.it: affare ancora possibile in un solo caso, resta uno spiraglio aperto!

Calcio mercato Napoli - Una vera e propria telenovela di mecato quella che vede protagonista il centrocampista colombiano di proprietà del Real Madrid James Rodriguez. L'ex Monaco, infatti, è stato a lungo vicino al Napoli, prima del poderoso inserimento dell'Atletico. Tutto saltato, poi, dopo il roboante KO patito dalle merengues proprio contro i colchoneros ed i diversi infortuni che hanno falcidiato la rosa di Zidane. Ieri, poi, la svolta, forse, decisiva: "El Bandido" ha giocato titolare nella gara contro la Real Sociedad.

James Napoli Mercato

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, però, non è ancora detta l'ultima parola. Resta, infatti, un piccolo spiraglio: se Florentino Perez dovesse decidere di regalare al proprio allenatore un altro colpo, il colombiano si troverebbe di fatto costretto a salutare per ragioni legate alle liste sia per la Liga spagnola che per la Champions League. In virtù di ciò, potrebbe arrivare una apertura del Real all'opzione del prestito con diritto di riscatto, l'unica formula al momento contemplata da Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione di James.