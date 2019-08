Telegraph - L'Atletico Madrid si fionda su Eriksen: il suo arrivo escluderebbe quello di James

Secondo i colleghi del portale britannico, Telegraph, il Tottenham avrebbe avuto un colloquio con la dirigenza dell'Atletico Madrid per la cessione di Christian Eriksen, trequartista dgli Spurs. La volontà del calciatore danese è quella di lasciare Londra per trasferirsi all'estero, principalmente in Spagna. Il Manchester United si è tirato fuori dalla corsa ad Eriksen, avendo spostato le proprie attenzioni su altri profili. I primi approcci tra Atletico e Tottenham per Eriksen ci sono stati durante la trattativa che ha portato Trippier da Simeone. In casa Atletico si aspetta che la valutazione del calciatore possa calare con la chiusura del mercato in Inghilterra (domani). I Colchoneros, però, stanno sempre valutando la situazione James Rodriguez che il Real Madrid vuole cedere per provare l'assalto a Paul Pogba. Se James andasse all'Atletico finirebbero le possibilità per Eriksen di vestire la maglia biancorossa.