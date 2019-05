Koulibaly-Napoli, Il Mattino rivela: "Difensore blindato, nessuna clausola e ingaggio da 7 milioni a stagione"

ULTIME CALCIO NAPOLI - Kalidou Koulibaly, premiato ieri allo stadio San Paolo come miglior difensore della Serie A, ha disputato la sua ultima partita partita stagionale in virtù della diffida e dell'ammonizione per le quali salterà Bologna-Napoli. La sua permanenza tuttavia è al sicuro: la SSC Napoli ripartirà da lui e da Dries Mertens prossimo al rinnovo.

Calciomercato Napoli, Ancelotti chiede la conferma di Koulibaly

Lo assicura l'edizione odierna de Il Mattino: