Il Mattino - Jorginho torna a Napoli? E' rimasto legatissimo a squadra, città e tifosi! L'occasione a zero nel 2023

Ultimissime calciomercato Napoli - Jorginho torna a Napoli? Arrivano le ultime notizie di calciomercato sul calcio Napoli dall'edizione odierna de Il Mattino. Queta volta si parla del ritorno a Napoli di Jorginho, con l'annuncio arrivato direttamente dal suo agente Joao Santos che ha spiegato ancora di più quanto sia forte il legame e l'amore tra Jorginho e Napoli.

Calciomercato Napoli, Jorginho torna?

Jorginho ha ancora due anni di contratto con il Chelsea e vorrebbe rispettarli come spiegato dal suo agente, ma è aperto ad un ritorno in Italia e magari a Napoli. Perché Jorginho a Napoli ha tanti amici a cio è rimasto legatissimo, come alla città, alla squadra e alla tifoseria. Ora si gode il momento magico della sua carrriera tra la vittoria della Champions League con il Chelsea e l'Europeo 2021 con l'Italia di Mancini (impegnata questa sera a Wembley contro l'Austria).

Ritorno Jorginho Napoli

Mercato Napoli, il contratto di Jorginho

Perché Jorginho ha 29 anni e due anni di contratto ancora con il Chelsea e senza un rinnovo nel 2023 può tornare a Napoli e a parametro zero. Non un'affare alla De Laurentiis, ma a 31 anni potrebbe rivelarsi un ottimo colpo visto la condizione fisica che vanta ancora il calciatore che ad oggi è uno dei migliori playmaker d’Europa, tanto da essere elogiato di continuo anche da Marco Verratti.