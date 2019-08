Icardi, nuovo no al Napoli! TuttoSport: decisione presa: restare all'Inter, spiraglio solo per la Juventus

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi va dritto verso la permanenza all'Inter, e per scelta del diretto interessato. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, l'ex capitano nerazzurro e Wanda Nara non cambiano idea: restare in nerazzurro. Niente Napoli e ancor prima niente Roma. Andrebbe bene invece la Juventus, ma priorità all'Inter.

Icardi-Napoli, nuovo 'no': apertura solo alla Juventus

Una posizione difficile da capire, afferma lo stesso quotidiano. Anche perché restando, significa perdere circa quattro mesi di carriera. Cioè almeno fino al mercato di gennaio. Ma di sicuro non cambiera atteggiamento l'Inter, con la dirigenza che ribadisce come il calciatore, in caso di permanenza, comunque continuerà a restare fuori dal progetto tecnico di Antonio Conte.

Impensabile una retromarcia, con la massima attenzione a non offrire argomenti per una possibile causa per mobbing e una risoluzione contrattuale. Anche le ultime decisioni lo dimostrano, come ad esempio la scelta del numero di maglia: costretto a rinunciare alla 9 per Romelu Lukaku, l'argentino ha scelto la 7 e il club ha accettato nonostante la possibile richiesta di Alexis Sanchez.

Niente articolo 15 e 17

La battaglia di logoramento potrebbe assumere altri connotati dopo il 2 settembre, nel caso in cui il sudamericano dovesse effettivamente restare nel capoluogo lombardo. Sullo sfondo ci sono appigli legali come l'articolo 15 e 17, ma per ora - assicura TS - il giocatore non pensa nemmeno a questo tipo di soluzione: secondo gli esperti, oltre che una strada molto complicata, porterebbe a disincentirare anche un'ipotetica squadra. Vuole l'Inter: è questo il suo pensiero da 7 mesi, anche a costo di farne quattro in tribuna.