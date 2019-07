Icardi-Napoli, Tuttosport snobba gli azzurri: la presunta candidatura è vincolata ad una cessione eccellente

Mercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sulla situazione legata a Mauro Icardi:

"La Juventus e Mauro Icardi, a oggi, sono mondi ancora lontani, eppure destinati a incontrarsi prima o poi. La sensazione, quella sì, scorre nelle vene degli operatori di mercato, nonché nei salotti milanesi e non solo: a meno che non si presenti un club pronto a soffiare l’argentino alla concorrenza bianconera in questi giorni, il tavolo sembra già apparecchiato come si conviene per i giorni successivi al Ferragosto. Servirà molta pazienza, confidando nel supporto di un destino che non dovrà riservare sorprese: soprattutto dall’estero, s’intende, perché in Italia la presunta candidatura del Napoli è strettamente vincolata all’opportunità di una cessione eccellente".