Icardi-Napoli, Sky: l'argentino può restare a Milano, ferma la sua volontà! Inserimento della Juventus difficile, Llorente l'alternativa

Ultimissime mercato Napoli - Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha fatto il punto sul mercato nel corso dello speciale dedicato al calciomercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Icardi può restare a Milano perché ha un contratto ed è un suo diritto. Non verrebbe messo fuori rosa ma sarebbe fuori dal progetto. Vuole convincere la dirigenza a proposito della sua permanenza. Il Napoli ha offerto circa 60 milioni di euro ma al momento la volontà del calciatore è quella di restare all’Inter. A tal proposito, l’ultimo messaggio da lui condiviso su Instagram è un indizio interessante. La Juventus per prenderlo dovrebbe vendere due tra Dybala, Higuain e Mandzukic e non potrebbe avere uno sfondo.