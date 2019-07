Icardi apre al Napoli, spera in novità già questa settimana! Domani Marotta parlerà a ADL in Lega

Calciomercato - Per il Napoli ora resta Mauro Icardi. Lozano è pista improponibile perché Raiola ha ribadito a Giuntoli che non intende dare il messicano al Napoli dopo che l’affare Manolas non è andato come lui pensava. Raiola voleva tenere per sé i diritti di immagine del greco, ma si è dovuto accontentare solo di quelli per degli hotel di Naxos da poco rilevati dal difensore. Dunque, come riporta Il Mattino, Icardi.

Icardi-Napoli, pronta la maxi offerta dopo l'apertura