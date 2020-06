Gazzetta - Milik-Napoli, c'è ancora speranza per il rinnovo: il feeling con Gattuso può essere decisivo. Le nuove condizioni dettate dal polacco

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Milik: "E nelle ipotesi da non tralasciare c’è un possibile ritorno di fiamma con gli azzurri. Che Milik stia bene a Napoli e adori città e tifosi è un dato di fatto. Solo che in futuro vorrebbe maggior spazio e considerazione e ancora è rimasta qualche scoria nei rapporti con i dirigenti per via di quel feeling della scorsa estate con Mauro Icardi, rimasto incompiuto. La differenza fra domanda e offerta sull’ingaggio fra giocatore e club non è tanta - si discute intorno ai 4 milioni netti a stagione - quello che nell’entourage polacco non vogliono accettare è la clausola di rescissione alta che De Laurentiis vuole mettere nero su bianco: 100 milioni. Milik non vuol restare prigioniero se in futuro il rapporto non funzionasse. Insomma uno spazio di manovra c’è, anche perché Arek sta mostrando attaccamento ai colori - decisivo dal dischetto in Coppa Italia proprio contro la Juve, e anche martedì a Verona - ed entusiasmo nel lavorare con i compagni e il nuovo allenatore. Che stima molto, anche perché ha imparato a conoscere Gattuso lontano dal campo, visto che sono vicini di casa a Posillipo".